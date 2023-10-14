США, Ізраїль та Єгипет домовилися відкрити "зелений коридор" із Сектору Газа, - ЗМІ

Високопоставлений єгипетський чиновник, ім'я якого не розголошують, заявив, що Ізраїль погодився утриматися від нанесення ударів по районах, через які проходитимуть іноземці на шляху з обложеної палестинської території.

Він додав, що в переговорах брав участь Катар, а їхні учасники отримали схвалення ХАМАС та "Ісламського джихаду".

Угода не стосується заручників, утримуваних ХАМАСом, додав чиновник.

Водночас другий представник єгипетської сторони на КПП "Рафах" повідомив, що вони отримали "інструкції" знову відкрити його в суботу вдень для іноземців, які прибувають із Сектора Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Уже до вечора ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Газа. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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