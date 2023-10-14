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США, Израиль и Египет договорились открыть "зеленый коридор" из Сектора Газа, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Египет, Израиль и Соединенные Штаты договорились открыть "зеленый коридор" для иностранцев, проживающих в Секторе Газа. Он будет проходить через пограничный пункт "Рафах" в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Высокопоставленный египетский чиновник, имя которого не разглашается, заявил, что Израиль согласился воздержаться от нанесения ударов по районам, через которые будут проходить иностранцы на пути из осажденной палестинской территории.

Он добавил, что в переговорах участвовал Катар, а их участники получили одобрение ХАМАС и "Исламского джихада".

Соглашение не касается заложников, удерживаемых ХАМАСом, добавил чиновник. 

При этом второй представитель египетской стороны на КПП "Рафах" сообщил, что они получили "инструкции" вновь открыть его в субботу днем для иностранцев, прибывающих из Сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиЕгипетИзраильСектор Газа