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США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану

Новости » Политика    01.01.2019 - 22:39
США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану
Фото: встреча Помпео и Нетаньяху (twitter.com/srbija_eu)

Госсекретарь США провел встречу с главой правительства Израиля

Несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии Соединенные Штаты и Израиль намерены продолжить сотрудничество по урегулированию сирийского кризиса и противодействую Ирану на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что перед встречей в столице Бразилии с госсекретарем США Майком Помпео премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует обсудить с ним способы укрепления разведывательного и оперативного сотрудничества в Сирии и других странах в интересах противодействия агрессии Ирана.

Также комментируя решение президента США Трампа о выводе войск из Сирии, Помпео заверил, что это никак не отразится на тех сферах, в которых администрация США сотрудничает с Израилем. Он добавил, что кампании по противодействую "Исламскому государству" и агрессии Ирана будут продолжены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО. Причиной выхода двух стран из организации стал процесс, который был запущен более года назад, по поводу предвзятого отношения к Израилю. 

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