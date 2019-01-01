США та Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану

Фото: зустріч Помпео і Нетаньяху twitter.com/srbija_eu)

Держсекретар США провів зустріч з главою уряду Ізраїлю

Незважаючи на рішення президента США Дональда Трампа вивести війська з Сирії Сполучені Штати та Ізраїль мають намір продовжити співпрацю по врегулюванню сирійського кризи та протидію Ірану на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що перед зустріччю у столиці Бразилії з держсекретарем США Майком Помпео прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що планує обговорити з ним способи зміцнення розвідувального та оперативного співробітництва в Сирії та інших країнах в інтересах протидії агресії Ірану.

Також коментуючи рішення президента США Трампа про виведення військ з Сирії, Помпео запевнив, що це ніяк не відіб'ється на тих сферах, в яких адміністрація США співпрацює з Ізраїлем. Він додав, що кампанії з протидію "Ісламському державі" і агресії Ірану будуть продовжені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США і Ізраїль офіційно вийшли із ЮНЕСКО. Причиною виходу двох країн з організації став процес, який було запущено більше року тому, з приводу упередженого ставлення до Ізраїлю.