ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США та Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану

Новини » Політика    01.01.2019 - 22:39
США та Ізраїль продовжать співпрацю щодо Сирії та Ірану
Фото: зустріч Помпео і Нетаньяху twitter.com/srbija_eu)

Держсекретар США провів зустріч з главою уряду Ізраїлю

Незважаючи на рішення президента США Дональда Трампа вивести війська з Сирії Сполучені Штати та Ізраїль мають намір продовжити співпрацю по врегулюванню сирійського кризи та протидію Ірану на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що перед зустріччю у столиці Бразилії з держсекретарем США Майком Помпео прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що планує обговорити з ним способи зміцнення розвідувального та оперативного співробітництва в Сирії та інших країнах в інтересах протидії агресії Ірану.

Також коментуючи рішення президента США Трампа про виведення військ з Сирії, Помпео запевнив, що це ніяк не відіб'ється на тих сферах, в яких адміністрація США співпрацює з Ізраїлем. Він додав, що кампанії з протидію "Ісламському державі" і агресії Ірану будуть продовжені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США і Ізраїль офіційно вийшли із ЮНЕСКО. Причиною виходу двох країн з організації став процес, який було запущено більше року тому, з приводу упередженого ставлення до Ізраїлю.

Демократи запропонували план виходу уряду США з "шатдауну" Нетаньяху заявив, що не збирається у відставку через звинувачення в корупції
Новини України Сполучені Штати АмерикиІзраїльсотрудничество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся