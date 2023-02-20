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США із союзниками зібрали 700 танків для України, - Байден

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 14:20
США із союзниками зібрали 700 танків для України, - Байден Фото: президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки разом із союзниками зібрали для України 700 танків. Мова йде про вже надані й ті, які мають поставити.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байден під час спільного брифінгу главою держави Володимиром Зеленським.

"Разом із союзниками ми зобов'язались надати Україні понад 700 танків, тисячі військових автомобілів, тисячу артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельних і систем ППО", - сказав Байден.

Важливо! У мережі та деякими ЗМІ поширюється інформація про те, що американський лідер під час візиту до Києва нібито анонсував постачання Україні ще 700 танків. Однак, найімовірніше, що Байден узагальнив кількість переданих та обіцяних Україні танків різних класів.

Нагадаємо, сьогодні під час свого візиту в Київ президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. В нього увійшли ракети до системи HIMARS, протитанкові ракетні комплекси JAVELIN, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та системи повітряного спостереження.

Всі подробиці історичного візиту американського лідера в Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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