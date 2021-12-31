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США и Италия договорились о тесной координации из-за войск РФ возле Украины

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Пятница 31 декабря 2021 21:56
США и Италия договорились о тесной координации из-за войск РФ возле Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Они договорились продолжить тесную координацию по наращиванию войск РФ у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили важность продолжения координации действий для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами в отношении необходимости навязать России суровую цену за такие действия", - говориться в сообщении.

Также они подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили Литву и Ливию.

"Они подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики, которые угрожают процветанию и безопасности США и Европы. Они также обсудили текущие усилия Ливии по организации национальных выборов без дальнейших задержек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Блинкен обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли единый и решительный ответ России в случае агрессии против Украины.

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