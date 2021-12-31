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США та Італія домовилися про тісну координацію через війська РФ біля України

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П'ятниця 31 грудня 2021 21:56
США та Італія домовилися про тісну координацію через війська РФ біля України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Вони домовилися продовжити тісну координацію з нарощування військ РФ біля кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Ді Майо обговорили важливість продовження координації дій для стримування будь - якої подальшої російської агресії проти України і підтвердили консенсус між союзниками і партнерами щодо необхідності нав'язати Росії сувору ціну за такі дії", - йдеться в повідомленні.

Також вони підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили Литву і Лівію.

"Вони підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску і економічного примусу з боку Китайської Народної Республіки, які загрожують процвітанню і безпеці США і Європи. Вони також обговорили поточні зусилля Лівії щодо організації національних виборів без подальших затримок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Блінкен обговорив з главою МЗС Канади Мелані Жолі єдина і Рішуча відповідь Росії у разі агресії проти України.

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