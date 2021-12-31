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Блинкен и глава МИД Канады обсудили единый ответ России в случае агрессии против Украины

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Вашингтон, Пятница 31 декабря 2021 20:35
Блинкен и глава МИД Канады обсудили единый ответ России в случае агрессии против Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли единый и решительный ответ России в случае агрессии против Украины. Главы дипведомств также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Блинкен и Жоли обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили готовность союзников и партнеров обеспечить масштабные последствия и серьезные издержки для России в случае нападения на Украину.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в последний день уходящего года Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию возле границы Украины.

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