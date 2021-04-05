США исключили из санкционого списка членов Международного уголовного суда
Министерство финансов США исключило из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Ранее президент страны Джо Байден одобрил аннулирование указа своего предшественника Дональда Трампа в отношении МУС.
Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В списке значатся два человека - прокурор МУС Фату Бенсуда и глава отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.
Президент США Джо Байден 2 апреля отметил указ своего предшественника Дональда Трампа в отношении Международного уголовного суда. Таким образом санкции, введенные предыдущей администрацией Белого дома в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, были сняты.
Напомним, ранее Госдепартамент США отказался от "отдельной политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС". В ведомстве подчеркнули, что администрация Байдена сделала данные шаги, поскольку после оценки американской санкционной политики в отношении Международного уголовного суда пришла к выводу, что та "была неуместной и неэффективной".
Отметим, Израиль просил США сохранить санкции против Международного уголовного суда. С такой просьбой обратился в администрацию Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС.