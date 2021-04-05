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США исключили из санкционого списка членов Международного уголовного суда

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 05 апреля 2021 21:16
США исключили из санкционого списка членов Международного уголовного суда Фото: флаг США (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство финансов США исключило из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Ранее президент страны Джо Байден одобрил аннулирование указа своего предшественника Дональда Трампа в отношении МУС.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке значатся два человека - прокурор МУС Фату Бенсуда и глава отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

Президент США Джо Байден 2 апреля отметил указ своего предшественника Дональда Трампа в отношении Международного уголовного суда. Таким образом санкции, введенные предыдущей администрацией Белого дома в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, были сняты.

Напомним, ранее Госдепартамент США отказался от "отдельной политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС". В ведомстве подчеркнули, что администрация Байдена сделала данные шаги, поскольку после оценки американской санкционной политики в отношении Международного уголовного суда пришла к выводу, что та "была неуместной и неэффективной".

Отметим, Израиль просил США сохранить санкции против Международного уголовного суда. С такой просьбой обратился в администрацию Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС.

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