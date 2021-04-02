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Администрация Байдена отменила санкции в отношении Международного уголовного суда

Новина українською → США, Пятница 02 апреля 2021 22:26
Администрация Байдена отменила санкции в отношении Международного уголовного суда Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Украина

В США отменили санкции в отношении Международного уголовного суда. Такое решение приняла администрация президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, пишет Reuters.

Президент США Джо Байден одобрил аннулирование указа своего предшественника Дональда Трампа в отношении Международного уголовного суда.

Это значит, что санкции, введенные предыдущей администрацией (президента Трампа - ред.) в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются.

Также известно, что Госдепартамент США отказывается от "отдельной политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС". Он подчеркнул, что администрация Байдена сделала данные шаги, поскольку после оценки американской санкционной политики в отношении Международного уголовного суда пришла к выводу, что та "была неуместной и неэффективной".

В то же время Блинкен отметил, что новое правительство США решительно не согласно с действиями этого суда, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине.

Напомним, Израиль просил США сохранить санкции против Международного уголовного суда. С такой просьбой обратился в администрацию Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС.

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