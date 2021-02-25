Израиль просил США сохранить санкции против Международного уголовного суда, - СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту США Джо Байдену. Он просил сохранить действие санкций, введенных в отношении Международного уголовного суда (МУС).
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Представители израильских властей, по данным издания, обеспокоены возможными препятствиями, которые может создать отмена рестрикций в рамках усилий Израиля "по прекращению расследования потенциальных военных преступлений" в отношении страны.
Ранее была информация, что США намерены тщательно изучить санкции, введенные предыдущей вашингтонской администрацией в отношении должностных лиц МУС.
Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года.
20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях.
Напомним, Окружной судья в США не позволила администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда.
В июне 2020 года Дональд Трамп распорядился ввести санкции против четырех сотрудников МУС. Это связано с тем, что они пытались расследовать действия американских военных.