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США виключили з списку санкцій членів Міжнародного кримінального суду

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 05 квітня 2021 21:16
США виключили з списку санкцій членів Міжнародного кримінального суду Фото: прапор США (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство фінансів США виключило з списку санкцій двох співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС). Раніше президент країни Джо Байден схвалив анулювання указу свого попередника Дональда Трампа щодо МКС.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

У списку значаться дві людини - прокурор МУС Фату Бенсуда і глава відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва організації Факісо Мочочоко.

Президент США Джо Байден 2 квітня зазначив указ свого попередника Дональда Трампа щодо Міжнародного кримінального суду. Таким чином санкції, введені попередньою адміністрацією Білого дому щодо прокурора МУС Фату Бенсуда і керівника відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва Факісо Мочочоко, були зняті.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США відмовився від "окремої політики візових обмежень щодо певного персоналу МКС". У відомстві підкреслили, що адміністрація Байдена зробила дані кроки, оскільки після оцінки американської санкцій політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною і неефективною".

Відзначимо, Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду. З таким проханням звернувся до адміністрації Байдена прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС.

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