Трамп одобрил санкции против сотрудников суда в Гааге

Фото: Дональд Трамп (facebook.comPOTUS)

МУС пытался расследовать действия американских военных в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился о введении санкций против представителей Международного уголовного суда (МУС). Это связано с тем, что орган пытался расследовать действия американских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщается, МУС пытались преследовать действия американских военнослужащих в Афганистане без согласия США. Из-за этого Трамп вел экономические санкции и расширил визовые ограничения против должностных лиц этого органа и членов их семей.

"В рамках устойчивого обязательства президента Дональда Трампа защищать американских военных и наш национальный суверенитет, президент ввел экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием или привлечением к ответственности персонала Соединенных Штатов без согласия США", - говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь в МУС заявили, что данные меры от США являются беспрецедентными и мешают деятельности суда против "массовых злодеяний". Также там добавили, что они будут продолжать свою работу, несмотря на санкции.

Распоряжение Трампа появилось еще в марте после того, как МУС начала уголовные расследования против военнослужащих. Тогда госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда, а офис представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке будет закрытым.

Напомним, США отменили визу главному прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуді.

Также ранее сообщалось, что Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.

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Автор: РБК-Украина