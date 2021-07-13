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США не исключают санкций за насилие во время ЛГТБ-акции в Грузии

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Вашингтон, Вторник 13 июля 2021 22:14
США не исключают санкций за насилие во время ЛГТБ-акции в Грузии Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США не исключают введение санкций за насилие во время ЛГБТ-акции в столице Грузии Тбилиси. Тогда пострадали более 50 журналистов, один из них умер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Госдепартаменте США.

Он отметил, что противники ЛГБТ-акции, которые подстрекали к насилию, должны быть идентифицированы, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона.

"Мы напоминаем лидерам Грузии об их ответственности за защиту журналистов, свободы прессы и мы призываем всех грузин публично осудить этот вид насилия", - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента не исключил, что Вашингтон может ввести санкции против виновных.

"У нас есть ряд инструментов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто каким-либо образом виновен в нарушении прав человека за насилие по всему миру, санкции действительно являются одним из этих инструментов", - подчеркнул Прайс.

Напомним, в Тбилиси третий день продолжаются акции из-за смерти телеоператора, которого избили на протестах против ЛГБТ-марша.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался уходить в отставку по требованию представителей СМИ.

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