США не исключают санкций за насилие во время ЛГТБ-акции в Грузии

Пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США не исключают введение санкций за насилие во время ЛГБТ-акции в столице Грузии Тбилиси. Тогда пострадали более 50 журналистов, один из них умер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Госдепартаменте США .

Он отметил, что противники ЛГБТ-акции, которые подстрекали к насилию, должны быть идентифицированы, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона.

"Мы напоминаем лидерам Грузии об их ответственности за защиту журналистов, свободы прессы и мы призываем всех грузин публично осудить этот вид насилия", - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента не исключил, что Вашингтон может ввести санкции против виновных.

"У нас есть ряд инструментов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто каким-либо образом виновен в нарушении прав человека за насилие по всему миру, санкции действительно являются одним из этих инструментов", - подчеркнул Прайс.