В Тбилиси протестуют из-за смерти журналиста. Требуют отставки премьера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

Участники акции требуют, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня.

"Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра", - заявила редактор газеты Хроника+ Элисо Киладзе .

Акция "Система убивает! Выходи за жизнь!" состоялась в ответ на гибель оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля.

На проспекте Руставели собрались тысячи людей. Митингующие заявляют, что не разойдутся до тех пор, пока Гарибашвили не объявит о своем уходе с поста премьера.