США не виключають санкцій за насильство під час ЛГТБ-акції в Грузії

Прес-секретар Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що США не виключають введення санкцій за насильство під час ЛГБТ-акції в столиці Грузії Тбілісі. Тоді постраждали понад 50 журналістів, один з них помер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Держдепартаменті США .

Він зазначив, що противники ЛГБТ-акції, які підбурювали до насильства, повинні бути ідентифіковані, заарештовані і притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону.

"Ми нагадуємо лідерам Грузії про їхню відповідальність за захист журналістів, свободи преси і ми закликаємо всіх грузинів публічно засудити цей вид насильства", - заявив Прайс.

Представник Держдепартаменту не виключив, що Вашингтон може ввести санкції проти винних.

"У нас є ряд інструментів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто будь-яким чином винен у порушенні прав людини за насильство по всьому світу, санкції дійсно є одним з цих інструментів", - підкреслив Прайс.