В США не исключают санкции против Турции из-за покупки российских С-400

В США не исключают возможность введения санкций против Турции за покупку у России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Госдепартаменте США, Америка все еще проводит переговоры с турецкой стороной относительно отказа от покупки С-400.

"Это все еще актуальная проблема. Мы говорим о повторном посредничестве, повторном обращении, примирении", - заявил представитель Госдепартамента.

Напомним, 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

После этого в июле команда президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций, который должен быть принят в отношении Турции из-за покупки зенитных систем. В частности, США потребовали от Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозив выслать обучающихся в стране турецких пилотов и отстранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.