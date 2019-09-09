ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США могут ввести санкции против Турции

Новости » В мире    09.09.2019 - 19:05
США могут ввести санкции против Турции
Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Вопрос о введении санкций против Турции изучается

Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что администрация президента рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вопрос о введении санкций против Турции изучается.

"Мы изучаем это, я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", - сказал Мнучин.

Напомним, США потребовали от Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозив выслать обучающихся в стране турецких пилотов и отстранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35. Сообщается, что Турция является одним из ключевых международных партнеров США в производстве истребителей F-35, стоимость программы по производству которых оценивается более чем в 428 млрд долларов. Причем Турция изъявила желание приобрести около 100 таких самолетов.

Как сообщало РБК-Украина, в мае глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России.

Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами Посольство США осудило "выборы" в Крыму
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь