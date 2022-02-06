ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не исключают аннексию Донбасса со стороны России, - Салливан

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 19:26
США не исключают аннексию Донбасса со стороны России, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

США не исключают, что Российская Федерация может прибегнуть к различным формам агрессии. В том числе речь идет и об аннексии Донбасса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию или же они могут предпринять полномасштабное вторжение", - заявил Салливан.

По словам советника президент США по национальной безопасности, Штаты вместе с союзниками в течение последних месяцев готовились ко всем возможным сценариям развития событий. В случае агрессии - России грозят серьезные экономические последствия и другие формы давления.

"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", - добавил Салливан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" разных стран относительно возможного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны.

Также Салливан отметил, что санкции против РФ могут затронуть и экономику Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Донбасс
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США