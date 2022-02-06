США не исключают аннексию Донбасса со стороны России, - Салливан

США не исключают, что Российская Федерация может прибегнуть к различным формам агрессии. В том числе речь идет и об аннексии Донбасса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию или же они могут предпринять полномасштабное вторжение", - заявил Салливан.

По словам советника президент США по национальной безопасности, Штаты вместе с союзниками в течение последних месяцев готовились ко всем возможным сценариям развития событий. В случае агрессии - России грозят серьезные экономические последствия и другие формы давления.

"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", - добавил Салливан.