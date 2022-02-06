ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба об угрозе вторжения России: "Не верьте апокалиптическим прогнозам"

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 17:07
Кулеба об угрозе вторжения России: "Не верьте апокалиптическим прогнозам" Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о различных сценариях вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Призвал не верить апокалиптическим прогнозам различных изданий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы МИД Украины.

По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.

“Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его”, - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Reuters российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Между тем Financial Times сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить учения по ядерному оружию, как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае войны с нашей страной.

Также РБК-Украина со ссылкой на Bild, описывало план вторжения агрессора в Украину с последующим установлением марионеточного режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Российская Федерация Украина
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США