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Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, - Салливан

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 18:31
Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции Соединенных Штатов Америки против России могут также коснуться и экономики Китая. У Пекина будет выбор, действовать в соответствии с ограничениями или же нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, финансовая система Российской Федерации связана с экономикой Китая.

"У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В общем, на наш взгляд, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ в Украину", - заявил Салливан.

Как отметил советник президента США по нацбезопасности, Китай должен учитывать соответствующее предупреждение от Штатов во время контакта с Кремлем в течение следующих нескольких недель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы, если Российская Федерация все же прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Также Штаты готовы ввести санкции относительно ближнего круга президента РФ Владимира Путина.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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