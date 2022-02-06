ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США не виключають анексію Донбасу з боку Росії, - Салліван

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 19:26
США не виключають анексію Донбасу з боку Росії, - Салліван Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

США не виключають, що Російська Федерація може вдатися до різних форм агресії. У тому числі йдеться й про анексію Донбасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Дії РФ можуть набувати різних форм, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити низку гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію, або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Салліван.

За словами радника президент США по національній безпеці, Штати разом з союзниками протягом останніх місяців готувалися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії - Росії загрожують серйозні економічні наслідки й інші форми тиску.

"Ми знаходимося у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація та вторгнення на Україну можуть статися будь-якої миті. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", - додав Салліван.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" різних країн щодо можливого вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.

Також Салліван відзначив, що санкції проти РФ можуть зачепити й економіку Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Донбас
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США