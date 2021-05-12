UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США исключат Xiaomi из "черного списка" китайских компаний

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны США исключит Xiaomi Corp из "черного списка" китайских компаний. Ожидается, что это в дальнейшем это откроет путь для американских инвестиций в производителя электроники.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении Минобороны США говорится, что обе стороны согласились завершить судебный процесс без дальнейшего оспаривания. На этой новости акции Xiaomi взлетели более чем на 6% на Гонконгской бирже.

Напомним, в январе 2021 года Xiaomi и еще восемь китайских компаний попали в "черный список" за вероятные связи с оборонной промышленностью Китая. Это означало, что американские инвесторы были обязаны избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

Но уже в марте 2021 стало известно, что американским инвесторам не придется отказываться от сотрудничества с Xiaomi. Такое решение принял Федеральный суд США. Китайская компания обратилась в суд Вашингтона и заявила, что решение властей США о санкциях было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиXiaomiСанкции