США исключат Xiaomi из "черного списка" китайских компаний

Министерство обороны США исключит Xiaomi Corp из "черного списка" китайских компаний. Ожидается, что это в дальнейшем это откроет путь для американских инвестиций в производителя электроники.

В заявлении Минобороны США говорится, что обе стороны согласились завершить судебный процесс без дальнейшего оспаривания. На этой новости акции Xiaomi взлетели более чем на 6% на Гонконгской бирже.

Напомним, в январе 2021 года Xiaomi и еще восемь китайских компаний попали в "черный список" за вероятные связи с оборонной промышленностью Китая. Это означало, что американские инвесторы были обязаны избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

Но уже в марте 2021 стало известно, что американским инвесторам не придется отказываться от сотрудничества с Xiaomi. Такое решение принял Федеральный суд США. Китайская компания обратилась в суд Вашингтона и заявила, что решение властей США о санкциях было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.