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США виключать Xiaomi з "чорного списку" китайських компаній

Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони США виключить Xiaomi Corp з "чорного списку" китайських компаній. Очікується, що це надалі це відкриє шлях для американських інвестицій у виробника електроніки.

Про це пише Reuters.

У заяві Міноборони США йдеться, що обидві сторони погодилися завершити судовий процес без подальшого оскарження. На цій новині акції Xiaomi злетіли більш ніж на 6% на Гонконгській біржі.

Нагадаємо, в січні 2021 року Xiaomi і ще вісім китайських компаній потрапили в "чорний список" за ймовірні зв'язки з оборонною промисловістю Китаю. Це означало, що американські інвестори були зобов'язані позбутися активів цих компаній до 11 листопада 2021 року.

Але вже в березні 2021 стало відомо, що американським інвесторам не доведеться відмовлятися від співпраці з Xiaomi. Таке рішення прийняв Федеральний суд США. Китайська компанія звернулася до суду Вашингтона і заявила, що рішення влади США про санкції було незаконним, оскільки вона не надала ніяких переконливих доказів про причетність Xiaomi до спецслужб.

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