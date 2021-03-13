В США отменили санкции против Xiaomi

Федеральный суд США временно приостановил действие запрета от министерства обороны США, который ограничивал инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi.



Как известно, в январе 2021 года, еще при бывшем президенте США Дональде Трампе производитель смартфонов Xiaomi и еще восемь китайских компаний были внесены в черный список. Причиной назвали то, что компания Xiaomi связана с вооруженными силами Китая.

Под санкциями предполагался запрет на любые финансовые операции из США с китайским производителем смартфонов. Также американские компании должны были продать свои доли в Xiaomi.



В результате китайцы подали в суд Вашингтона и заявили, что такое решение властей США было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.