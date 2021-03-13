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В США отменили санкции против Xiaomi

Новина українською → США, Суббота 13 марта 2021 07:54
В США отменили санкции против Xiaomi Фото: смартфоны Xiaomi. (AFP)
Автор: РБК-Украина

Американским инвесторам не придется отказаться от сотрудничества с китайским производителем смартфонов Xiaomi. Такое решение принял Федеральный суд США.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральный суд США временно приостановил действие запрета от министерства обороны США, который ограничивал инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi.

Как известно, в январе 2021 года, еще при бывшем президенте США Дональде Трампе производитель смартфонов Xiaomi и еще восемь китайских компаний были внесены в черный список. Причиной назвали то, что компания Xiaomi связана с вооруженными силами Китая.

Под санкциями предполагался запрет на любые финансовые операции из США с китайским производителем смартфонов. Также американские компании должны были продать свои доли в Xiaomi.

В результате китайцы подали в суд Вашингтона и заявили, что такое решение властей США было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.

Напомним, Xiaomi и еще 8 китайских компаний попали в "черный список" США. Эти компании попали под новый инвестиционный запрет.

Ранее мы сообщали, что США ввели торговые санкции на десятки китайских субъектов. Их считают причастными к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии Китая в регионе.

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