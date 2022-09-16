США ищут альтернативу признанию России государством-спонсором терроризма, - Блинкен

В США снова повторили, что не намерены признавать Россию государством-спонсором терроризма. Однако в настоящее время власти работают над поисками альтернативного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Что мы делаем, так это работаем с Конгрессом прямо сейчас, чтобы увидеть, есть ли другой путь, которого можно было бы добиться за счет использования обозначения государства-спонсора терроризма", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он заявил, что на практике США применяют санкции, которые были бы в случае признания РФ государством-спонсором терроризма. Однако фактическое определение такого статуса могло иметь непредвиденные последствия.