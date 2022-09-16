США шукають альтернативу визнанню Росії державою-спонсором тероризму, - Блінкен

В США знову повторили, що не мають наміру визнавати Росію державою-спонсором тероризму. Проте наразі влада працює над пошуками альтернативного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Що ми робимо, так це працюємо з Конгресом прямо зараз, щоб побачити, чи є інший шлях, якого можна було б досягти за рахунок використання позначення держави-спонсора тероризму", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він заявив, що на практиці США застосовують санкції, які б були у разі визнання РФ державою-спонсором тероризму. Проте фактичне визначення такого статусу могло б мати непередбачені наслідки.