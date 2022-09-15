У Байдена обсуждают санкции против России, которые предусмотрены для спонсоров терроризма

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России ограничительных мер, которые были бы аналогичны оглашению ее государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в случае объявления России спонсором терроризма могут пострадать партнеры Вашингтона, а также будут затруднены поставки гуманитарной помощи в Украину.

"Есть шаги, которые мы уже приняли. И шаги, которые мы можем предпринять и обсуждаем с Конгрессом, которые имели бы последствия, аналогичные тем, что предусмотрены законом о государствах-спонсорах терроризма, без нежелательных последствий", - подчеркнул он.

Напомним, сенаторы внесли очередной законопроект о признании России спонсором терроризма.

Ранее Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

Позже президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.

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