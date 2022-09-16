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США ищут альтернативу признанию России государством-спонсором терроризма, - Блинкен

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Пятница 16 сентября 2022 21:08
США ищут альтернативу признанию России государством-спонсором терроризма, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В США снова повторили, что не намерены признавать Россию государством-спонсором терроризма. Однако в настоящее время власти работают над поисками альтернативного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Что мы делаем, так это работаем с Конгрессом прямо сейчас, чтобы увидеть, есть ли другой путь, которого можно было бы добиться за счет использования обозначения государства-спонсора терроризма", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он заявил, что на практике США применяют санкции, которые были бы в случае признания РФ государством-спонсором терроризма. Однако фактическое определение такого статуса могло иметь непредвиденные последствия.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Также у Байдена обсуждают санкции против России, которые предусмотрены для спонсоров терроризма.

Позже Зеленский повторно требовал признать РФ спонсором терроризма. По его словам, в Изюме на месте массового захоронения людей находятся более ста журналистов - украинских и международных.

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