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США шукають альтернативу визнанню Росії державою-спонсором тероризму, - Блінкен

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П'ятниця 16 вересня 2022 21:08
США шукають альтернативу визнанню Росії державою-спонсором тероризму, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В США знову повторили, що не мають наміру визнавати Росію державою-спонсором тероризму. Проте наразі влада працює над пошуками альтернативного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Що ми робимо, так це працюємо з Конгресом прямо зараз, щоб побачити, чи є інший шлях, якого можна було б досягти за рахунок використання позначення держави-спонсора тероризму", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він заявив, що на практиці США застосовують санкції, які б були у разі визнання РФ державою-спонсором тероризму. Проте фактичне визначення такого статусу могло б мати непередбачені наслідки.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.

Також, у Байдена обговорюють санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму.

Пізніше, Зеленський повторно вимагав визнати РФ спонсором тероризму. За його словами, в Ізюмі на місці масового поховання людей перебуває понад сто журналістів - українських і міжнародних.

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