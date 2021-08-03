США и Иран прекратили переговоры об обмене заключенными, - Nournews

США и Иран прекратили переговоры об обмене заключенными. В срыве договоренности Тегеран обвинил американскую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Nournews .

По словам осведомленного источника издания, ранее Иран отказался от собственного предложения обмена по принципу "всех иранских заключенных на всех американских" в гуманитарных целях.

"Он был подготовлен отдельным соглашением по обмену", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что теперь Иран полностью снимает с повестки дня вопрос обмена заключенными с США. "У Тегерана больше нет стимулов продолжать этот процесс", - уточнил источник издания, отметив, что отказ вызван позицией правительства президента США Джо Байдена.