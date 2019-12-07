США и Иран провели обмен заключенными

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Посредником при обмене заключенными между странами выступила Швейцария

Соединенные Штаты Америки и Иран в субботу, 7 декабря, провели обмен заключенными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Дональд Трамп сообщил, что гражданин США Сюэ Ван, которого Иран три года держал в заключении по обвинению в шпионаже, вернулся на родину. Представитель правительства Ирана рассказал об освобождении иранца Массуда Солеймани из заключения в Соединенных Штатах.

Посредником при обмене заключенными между странами выступила Швейцария. По данным иранского информагентства ИРНА, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал Солеймани в Цюрихе, где и произошел обмен. Солеймани вернется в Иран в ближайшие часы.

Дональд Трамп в официальном заявлении Белого дома не упомянул об освобождении Солеймани, но поблагодарил власти Швейцарии за помощь в проведении переговоров.

"Освобождение американца из плена жизненно важно для моей администрации, и мы продолжим упорно работать над возвращением домой всех наших граждан, незаконно удерживаемых за рубежом", - говорится в заявлении президента.

Напомним, ранее в Пентагоне США заявили, что не исключают агрессивных действий со стороны Ирана. По словам замминистра обороны США Джона Руда, есть признаки того, что Иран может предпринять агрессивные действия в отношении Америки на фоне растущей напряженности между странами.

Также сообщалось, что в ноябре МАГАТЭ заявило об очередном нарушении ядерного соглашения. Как сообщили в МАГАТЭ, Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума. Тяжелая вода используется в работе ядерного реактора.