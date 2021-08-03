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США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими, - Nournews

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Тегеран, Вівторок 03 серпня 2021 15:41
США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими, - Nournews Фото: США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими. У зриві домовленості Тегеран звинуватив американську сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Nournews.

За словами обізнаного джерела видання, раніше Іран відмовився від власної пропозиції обміну за принципом "всіх іранських укладених на всіх американських" в гуманітарних цілях.

"Він був підготовлений окремою угодою з обміну", - зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що тепер Іран повністю знімає з порядку денного питання обміну ув'язненими з США. "У Тегерана більше немає стимулів продовжувати цей процес", - уточнило джерело видання, зазначивши, що відмова викликана позицією уряду президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, в кінці квітня США і Іран опрацьовували можливість обміну ув'язненими.

Відзначимо, в кінці 2019 року США і Іран за посередництва Швейцарії провели обмін ув'язненими.

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