США інвестують півмільярда доларів у військову інфраструктуру Польщі

На початку грудня стало відомо, що США запропонували Польщі придбати 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за "символічною ціною". Вона складе один долар за один БТР, бронемашини залишаються від підрозділів США, які Вашингтон планує вивести.

Така передача пов'язана із тим, що починаючи з другої половини 2025 року США розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

На початку 2025 року, під час вступу на посаду, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%. Проте Конгрес, низка американських генералів та політиків виступили проти цього.