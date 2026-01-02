США инвестируют полмиллиарда долларов в военную инфраструктуру Польши

В начале декабря стало известно, что США предложили Польше приобрести 250 подержанных бронетранспортеров Stryker по "символической цене". Она составит один доллар за один БТР, бронемашины остаются от подразделений США, которые Вашингтон планирует вывести.

Такая передача связана с тем, что начиная со второй половины 2025 года США начали масштабное сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В начале 2025 года, при вступлении в должность, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%. Однако Конгресс, ряд американских генералов и политиков выступили против этого.