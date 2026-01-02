США інвестують півмільярда доларів у військову інфраструктуру Польщі

США прийняли рішення інвестувати понад 500 мільйонів доларів у польську військову інфраструктуру. Проєкт інвестицій стосується низки регіонів, де розташовані чотири військові бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника уряду Польщі Адама Шлапку.

Зараз у Польщі на кількох військових базах дислокується приблизно 10 тисяч американських солдатів. При цьому попри тісне військове співробітництво з Польщею США планують вивести звідти частину військ.

"Міцні альянси означають справжню безпеку. США схвалили понад 500 мільйонів доларів інвестицій у військову інфраструктуру Польщі – у Дравсько-Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. Співпраця з Америкою зміцнює оборону країни та східний фланг НАТО", - написав Шлапка.

На початку грудня стало відомо, що США запропонували Польщі придбати 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за "символічною ціною". Вона складе один долар за один БТР, бронемашини залишаються від підрозділів США, які Вашингтон планує вивести.

Така передача пов'язана із тим, що починаючи з другої половини 2025 року США розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

На початку 2025 року, під час вступу на посаду, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%. Проте Конгрес, низка американських генералів та політиків виступили проти цього.