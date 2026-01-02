ua en ru
США инвестируют полмиллиарда долларов в военную инфраструктуру Польши

Польша, Пятница 02 января 2026 22:11
США инвестируют полмиллиарда долларов в военную инфраструктуру Польши Иллюстративное фото: США и Польша активно сотрудничают в военной сфере (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США приняли решение инвестировать более 500 миллионов долларов в польскую военную инфраструктуру. Проект инвестиций касается ряда регионов, где расположены четыре военные базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства Польши Адама Шлапку.

"Крепкие альянсы означают настоящую безопасность. США одобрили более 500 миллионов долларов инвестиций в военную инфраструктуру Польши - в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке. Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО", - написал Шлапка.

Сейчас в Польше на нескольких военных базах дислоцируется примерно 10 тысяч американских солдат. При этом несмотря на тесное военное сотрудничество с Польшей США планируют вывести оттуда часть войск.

В начале декабря стало известно, что США предложили Польше приобрести 250 подержанных бронетранспортеров Stryker по "символической цене". Она составит один доллар за один БТР, бронемашины остаются от подразделений США, которые Вашингтон планирует вывести.

Такая передача связана с тем, что начиная со второй половины 2025 года США начали масштабное сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В начале 2025 года, при вступлении в должность, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%. Однако Конгресс, ряд американских генералов и политиков выступили против этого.

