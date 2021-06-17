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США инвестируют более 3 млрд долларов в разработку противовирусных препаратов от COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Администрация президента США Джо Байдена инвестирует более 3 млрд долларов в разработку и производство противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Эти лекарства позволят предотвращать заболевание на ранней стадии и снизить смертность.

Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальных служб США.

"Несмотря на то, что сотни миллионов американцев вакцинируются от COVID-19, а количество случаев заболевания, госпитализаций и смертности снижается, администрация Байдена по-прежнему привержена к поиску эффективных вариантов лечения, которые смогут предотвратить прогрессирование инфекции у людей с диагнозом COVID-19 и смертельный исход", - говорится в сообщении.

"Высокоэффективные пероральные (лекарство принимается путем проглатывания - ред.) противовирусные препараты, которые можно принимать дома на ранних этапах развития инфекции, аналогично противовирусному лечению гриппа, спасли бы жизни как здесь, так и за рубежом, и предотвратили бы резкое увеличение количества госпитализаций", - отметили в Минздраве.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что новые противовирусные препараты, особенно в таблетках, которые можно было бы принимать дома на ранних этапах болезни, могут стать мощными инструментами для борьбы с пандемией.

Также отмечается, что новый план - Противовирусная программа против пандемий - ускорит и расширит текущие усилия властей США по поддержке клинических испытаний "для тестирования приоритетных лекарственных препаратов от COVID-19 и передовых разработок многообещающих методов лечения".

Напомним, в Австралии с конца мая разрабатывают два новых лекарства от COVID-19, которые могут спасти мир от пандемии. Препараты уже тестировали на клетках человека.

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