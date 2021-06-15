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Лекарство от COVID. AstraZeneca сообщила о результатах исследования

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Женева, Вторник 15 июня 2021 12:16
Лекарство от COVID. AstraZeneca сообщила о результатах исследования Фото: препарат AstraZeneca неэффективен (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил о недостаточной эффективности препарата от коронавируса. Участниками испытания были невакцинированные взрослые старше 18 лет с подтвержденным контактом с человеком с COVID-19 в течение последних восьми дней.

Об этом сообщает Reuters.

Препарат, в основе которого использовались антитела к COVID-19, оказался недостаточно эффективным в ходе исследований среди людей, контактировавших с инфицированными или возможными заболевшими.

"Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, наблюдаемой у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом", - заявила Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca.

AstraZeneca также изучает лечение более тяжелых заболеваний.

Напомним, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. В страну прибыли еще 705 600 доз вакцины от коронавируса.

Отметим, Минздрав сообщил о 1014 новых случаях коронавируса.

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