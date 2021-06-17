США інвестують понад 3 млрд доларів у розробку противірусних препаратів від COVID-19

"Незважаючи на те, що сотні мільйонів американців вакцинуються від COVID-19, а кількість випадків захворювання, госпіталізацій і смертності знижується, адміністрація Байдена як і раніше прихильна до пошуку ефективних варіантів лікування, які зможуть запобігти прогресуванню інфекції у людей з діагнозом COVID-19 і смертельний результат",- йдеться в повідомленні.

"Високоефективні пероральні (ліки приймається шляхом проковтування - ред.) противірусні препарати, які можна приймати вдома на ранніх етапах розвитку інфекції, аналогічно противірусному лікуванню грипу, врятували б життя як тут, так і за кордоном, і запобігли б різке збільшення кількості госпіталізацій", - зазначили в МОЗ.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зазначив, що нові противірусні препарати, особливо в таблетках, які можна було б приймати вдома на ранніх етапах хвороби, можуть стати потужними інструментами для боротьби з пандемією.

Також наголошується, що новий план - противірусна програма проти пандемій - прискорить і розширить поточні зусилля влади США з підтримки клінічних випробувань "для тестування пріоритетних лікарських препаратів від COVID-19 і передових розробок багатообіцяльних методів лікування".