США имеют доказательства военных преступлений Турции в Сирии

Специальный представитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что американские военные имеют доказательства военных преступлений Турции в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, факты военных преступлений были зафиксированы во время военной операции в северо-востоке Сирии.

"Мы не видели широко распространенных доказательств этнической чистки со стороны Турции, но были сообщения о нескольких случаях того, что мы считаем военными преступлениями", - сообщил Джеффри.

Спецпредставитель США по Сирии отметил, что официальные лица Америки изучают эти сообщения и потребовали объяснений от правительства Турции. Также, по его словам, проверяется информация о применении белого фосфора со стороны Турции во время операции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о создании "безопасной зоны" в Сирии. По его словам, в регионе были соблюдены все требования для этого.

Позже в США отменили введенные санкции против Турции. Трамп сообщил, что он поручил министру финансов США отменить санкции, введенные 14 октября. При этом он отметил, что санкции будут сняты, если не случится что-то, чем США будут недовольны.