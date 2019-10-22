В США проверяют информацию о военных преступлениях Турции в Сирии

Фото: Марк Эспер (GettyImages)

Турцию обвиняют в убийствах, пытках и похищениях мирных жителей и курдов в Сирии

Соединенные Штаты проверяют информацию о возможных военных преступлениях Турции во время военной операции в Сирии. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает CNN.

По словам главы Пентагона, Вашингтон готов возложить ответственность на Анкару за военные преступления, если информация о них подтвердится.

"Я видел отчеты, мы пытаемся отслеживать их. Они ужасны, и если они точны, и я предполагаю, что они точные, они будут военными преступлениями. Я думаю, что виновные должны быть привлечены к ответственности, во многих случаях это будет правительство Турции", - заявил Эспер.

Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщила, что турецкие военные силы и связанные с ними сирийские вооруженные формирования убивают, пытают и похищают мирных жителей, а также представителей курдских вооруженных группировок.

Напомним, РБК-Украина писало, что США ожидает от Турции прекращения военной операции в Сирии. В случае сохранения перемирия Америка готова снять введенные санкции против Турции.

Также сообщалось, что 22 октября завершилось временное соглашение о перемирии в северо-восточной части Сирии, согласно которому из "безопасной зоны" должны были уйти курдские силы. Как сообщил командир курдских сил в письме к вице-президенту США Майклу Пенсу, они полностью покинули регион.