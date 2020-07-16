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США игнорируют права Европы: Маас о санкциях против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Германия не поддерживает американские санкции против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал намерения Соединенных Штатов Америки ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Берлин уже провел многочисленные переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Об этом говорится в сообщении Федерального правительства Германии.

Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика проводится не в Вашингтоне, а в Европе, поэтому Германия выступает против экстерриториальных санкций против "Северного потока-2".

"Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию", - заявил он.

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Кроме того, глава немецкого МИД считает неправильным введение санкций против партнеров.

"Нам нужна совместная трансатлантическая позиция относительно санкций против России. Эти усилия еще больше усложняются сегодняшним решением США", - добавил Маас.

Отметим, Киев выступает против завершения строительства "Северного потока-2", который должен соединить Германию и Россию через Балтийское море в обход Украины. Киев опасается, что запустив газопровод Россия может отказаться от транзита газа через Украину, который ежегодно приносит бюджету около 3 млрд долларов.

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" анонсировал 15 июля государственный секретарь США Майк Помпео.

Однако, Россия готова достроить "Северный поток-2", даже несмотря на новые санкции США.

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