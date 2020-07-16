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США ігнорують права Європи: Маас про санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Німеччина не підтримує американські санкції проти "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував наміри Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Берлін вже провів багаточисельні переговори з Вашингтоном щодо цього питання.

Про це йдеться у повідомленні Федерального уряду Німеччини.

Маас наголосив, що європейська енергетична політика проводиться не у Вашингтоні, а в Європі, тому Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій проти "Північного потоку-2".

"Оголошуючи санкції, під які також потрапляють європейські компанії, уряд США нехтує правом і суверенітетом Європи вирішувати, де і як ми отримуємо енергію", - заявив він.

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Крім того, глава німецького МЗС вважає неправильним введення санкцій проти партнерів.

"Нам потрібна спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. Ці зусилля ще більше ускладнюються сьогоднішнім рішенням США", - додав Маас.

Зазначимо, Київ виступає проти завершення будівництва "Північного потоку-2", який має з'єднати Німеччину та Росію через Балтійське море в обхід України. Київ побоюється, що запустивши газопровід Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, що щорічно приносить бюджету близько 3 млрд доларів.

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" анонсував 15 липня державний секретар США Майк Помпео.

Однак, Росія готова добудувати "Північний потік-2", навіть попри нові санкції США.

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