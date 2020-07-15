Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока-2"

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Газопровод "Турецкий поток" тоже попадет под санкции

Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA. Под санкции попадет и другой газопровод - "Турецкий поток".

Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на "Северный поток-2 и вторую ветку "Турецкого потока".

"Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - отметил Помпео.

Он также заявил, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом. Кроме того, в контексте борьбы с зависимостью Европы и агрессией со стороны России Помпео осудил убийство украинского военного медика на Донбассе.

.@SecPompeo discusses U.S. actions to assist European partners and allies in meeting their energy needs and to address Russia’s efforts to exploit European dependence on Russian energy supplies and condemns the ongoing, brutal aggression of Russia-led forces in the Donbas. pic.twitter.com/pltNUpYoY0 — Department of State (@StateDept) July 15, 2020

Напомним, в июле Дания разрешила использовать специальные суда для прокладки "Северного потока-2" и разблокировала его дальнейшее строительство.

Украина выступает против строительства еще одного газопровода из России в Германию, поскольку он снизит потребность в использовании украинской ГТС при поставках российского газа в Европу. Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету около 3 млрд долларов ежегодно.

США, в свою очередь, выступают против газопровода, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.