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Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока-2"

Вашингтон, Среда 15 июля 2020 17:42
Помпео анонсировал новые санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Газопровод "Турецкий поток" тоже попадет под санкции

Государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA. Под санкции попадет и другой газопровод - "Турецкий поток".

Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Госдеп обновляет руководство по CAATSA и распространяет действие этих санкций на "Северный поток-2 и вторую ветку "Турецкого потока".

"Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - отметил Помпео.

Он также заявил, что "Северный поток-2" не является коммерческим проектом. Кроме того, в контексте борьбы с зависимостью Европы и агрессией со стороны России Помпео осудил убийство украинского военного медика на Донбассе.

Напомним, в июле Дания разрешила использовать специальные суда для прокладки "Северного потока-2" и разблокировала его дальнейшее строительство.

Украина выступает против строительства еще одного газопровода из России в Германию, поскольку он снизит потребность в использовании украинской ГТС при поставках российского газа в Европу. Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету около 3 млрд долларов ежегодно.

США, в свою очередь, выступают против газопровода, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.

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