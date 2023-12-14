США і Великобританія посилили санкції проти ХАМАС

Сполучені Штати та Великобританія запровадили додатковий раунд санкцій проти осіб, які пов’язані з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У міністерстві фінансів США зазначили, що санкції спрямовані проти восьми посадовців, які просувають інтереси ХАМАС за кордоном і допомагають керувати його фінансами.

"ХАМАС продовжує значною мірою покладатися на мережі високопоставлених чиновників і філій, використовуючи, здавалося б, дозволену юрисдикцію, щоб спрямовувати незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Стверджується, що в ході скоординованих дій МЗС Великобританії заявило, що наклало санкції на ще 7 осіб, пов’язаних із ХАМАС. Обмеження Сполученого Королівства також спрямовані проти лідера палестинського угруповання "Ісламський джихад", що підтримує ХАМАС.

"Сьогоднішні санкції продовжуватимуть обрізати їхній доступ до фінансування та ще більше ізолюватимуть їх. ХАМАС не може мати майбутнього в Газі", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

Санкції проти ХАМАС

27 жовтня Сполучені Штати запровадили другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансових мереж, пов'язаних із терористами ХАМАС.

Попередній раунд санкції США проти ХАМАС було введено 18 жовтня. Тоді обмеження запровадили проти десяти ключових членів ХАМАС та фінансових посередників у Газі та інших місцях, включаючи Судан, Туреччину, Алжир та Катар.

Також санкції проти ХАМАС ввела Японія. Токіо заморозив активи групи людей, пов'язаних з угрупованням.