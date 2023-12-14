США и Великобритания ужесточили санкции против ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания ввели дополнительный раунд санкций против лиц, связанных с палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В министерстве финансов США отметили, что санкции направлены против восьми должностных лиц, продвигающих интересы ХАМАС за границей и помогающих управлять его финансами.

"ХАМАС продолжает в значительной степени полагаться на сети высокопоставленных чиновников и филиалов, используя, казалось бы, разрешенную юрисдикцию, чтобы направлять незаконные доходы в поддержку своей военной деятельности в Газе", - сказал замминистра финансов по терроризму и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Утверждается, что в ходе скоординированных действий МИД Великобритании заявил, что наложил санкции на еще 7 человек, связанных с ХАМАС. Ограничения Соединенного Королевства также направлены против поддерживающего ХАМАС лидера палестинской группировки "Исламский джихад".

"Сегодняшние санкции будут продолжать обрезать их доступ к финансированию и еще больше будут изолировать их. ХАМАС не может иметь будущего в Газе", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Санкции против ХАМАС

27 октября Соединенные Штаты ввели второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с террористами ХАМАС.

Предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар.

Также санкции против ХАМАС ввела Япония. Токио заморозил активы группы людей, связанных с группировкой.