Іспанія вибила поступку від НАТО перед самітом в Гаазі: про що мова

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про поступку напередодні саміту в Гаазі. Іспанія не буде зобов'язана підвищувати оборонні витрати до 5% від ВВП, як цього хотів президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE та агентство Reuters .

Незвані чиновники з іспанського уряду розповіли EFE, що протягом вихідних Санчес та Рютте обмінялися листами. В результаті цього обміну вдалося домовитися, щоб Іспанія могла не підвищувати свої витрати на оборону вище 2% від ВВП - нинішнього цільового показника НАТО.

Сам же Санчес заявив, що угода дозволяє Іспанії виконувати свої зобов'язання перед НАТО без необхідності збільшувати інвестиції.

Ця поступка вже була схвалена всіма країнами НАТО та увійшла до спільного комюніке майбутнього саміту у Гаазі, повідомляє Reuters. Крім того, країни-союзниці домовилися, що 5-відсотковий показник оборонних витрат має бути досягнутий до 2035 року. Однак офіційно комюніке мають схвалити лідери 32 країн на саміті.