США і союзники запровадили санкції проти чиновників Венесуели після інавгурації Мадуро

Нові обмеження стали останніми в серії каральних заходів адміністрації Байдена, що йде, проти уряду Мадуро, після виборів липні, на яких за твердженням його Соціалістичної партії і Національної виборчої ради перемогу здобув він.

Коли Вашингтон ввів нові санкції, держсекретар Ентоні Блінкен назвав інавгурацію, що відбулася 10 січня, незаконною, заявивши, що США "не визнають Ніколаса Мадуро президентом Венесуели".

Дії США були скоординовані із заявою Британії та ЄС, спрямованими проти 15 венесуельських чиновників, включно з членами Національної виборчої ради та сил безпеки. Канада також запровадила санкції проти Венесуели.

"Сполучені Штати разом із нашими партнерами-однодумцями висловлюють солідарність із голосуванням венесуельського народу за нове керівництво і відкидають шахрайські заяви Мадуро про перемогу", - заявив в.о. заступника міністра фінансів США Бредлі Сміта.

Reuters зазначає, що Мадуро і його помічники завжди відкидали санкції США та інших країн, заявляючи, що це незаконні заходи, рівносильні "економічній війні", покликаній завдати шкоди Венесуелі.

"Уряд Сполучених Штатів, що йде, не знає, як помститися нам", - заявив Мадуро у своїй інавгураційній промові.