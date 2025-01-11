США и союзники ввели санкции против чиновников Венесуэлы после инаугуруации Мадуро

Новые ограничения стали последними в серии карательных мер уходящей администрации Байдена против правительства Мадуро, после выборов июле, на которых по утверждению его Социалистической партии и Национального избирательного совета победу одержал он.

Когда Вашингтон ввел новые санкции, госсекретарь Энтони Блинкен назвал состоявшуюся 10 января инаугурацию незаконной, заявив, что США "не признают Николаса Мадуро президентом Венесуэлы".

Действия США были скоординированы с заявлением Британии и ЕС, направленными против 15 венесуэльских чиновников, включая членов Национального избирательного совета и сил безопасности. Канада также ввела санкции против Венесуэлы.

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами-единомышленниками выражают солидарность с голосованием венесуэльского народа за новое руководство и отвергают мошеннические заявления Мадуро о победе", - заявил и.о. заместителя министра финансов США Брэдли Смита.

Reuters отмечает, что Мадуро и его помощники всегда отвергали санкции США и других стран, заявляя, что это незаконные меры, равносильные "экономической войне", призванной нанести ущерб Венесуэле.

"Уходящее правительство Соединенных Штатов не знает, как отомстить нам", - заявил Мадуро в своей инаугурационной речи.